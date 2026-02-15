< sekcia Ekonomika
Inflácia v Španielsku sa v januári spomalila na 7-mesačné minimum
Autor TASR
Madrid 15. februára (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Španielsku vzrástli v januári slabším tempom, než signalizoval predbežný odhad a inflácia dosiahla najnižšiu úroveň za sedem mesiacov. Umožnili to najmä ceny elektriny, ktorých rast sa v porovnaní s vývojom v decembri výrazne spomalil. Poukázali na to tento týždeň zverejnené konečné údaje španielskeho štatistického úradu.
Medziročná miera inflácie dosiahla v Španielsku v prvom mesiaci roka 2,3 %. To je výrazné spomalenie v porovnaní s decembrom, v ktorom zaznamenala 2,9 %. Nižšia bola aj v porovnaní s predbežným odhadom. Ten poukazoval na rast spotrebiteľských cien za mesiac január o 2,4 %. Spresnený údaj zároveň predstavuje najnižšiu infláciu od júna 2025, v ktorom dosiahla rovnakú úroveň.
K spomaleniu inflácie na začiatku tohto roka prispeli do veľkej miery ceny elektrickej energie. Tie vzrástli v januári medziročne o 3,7 %, zatiaľ čo v decembri to bolo o 12,6 %. Okrem toho klesli ceny palív, ako aj oblečenia a obuvi.
Na medzimesačnej báze spotrebiteľské ceny v Španielsku klesli o 0,4 %. Konečný údaj tak potvrdil predbežný odhad z konca januára. Na porovnanie, v decembri sa spotrebiteľské ceny v medzimesačnom porovnaní zvýšili o 0,3 %.
