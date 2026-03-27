Inflácia v Španielsku sa v marci zrýchlila na takmer dvojročné maximum
Autor TASR
Madrid 27. marca (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Španielsku zrýchlili v marci tempo rastu, zrýchlenie však bolo miernejšie, než sa očakávalo. Na druhej strane, aj slabší než odhadovaný rast predstavuje najvyššiu infláciu v krajine za takmer dva roky. Poukázal na to v piatok zverejnený rýchly odhad štatistického úradu INE. Informovala o tom agentúra DPA.
Spotrebiteľské ceny sa v marci zvýšili medziročne o 3,3 %. Vo februári dosiahla medziročná inflácia v Španielsku 2,3 %. Tempo rastu však nedosiahlo takú úroveň, s akou počítali ekonómovia. Tí očakávali, že inflácia sa zrýchli na 3,7 %. Aj napriek pomalšiemu než predpokladanému rastu spotrebiteľských cien bola inflácia v Španielsku najvyššia od júna 2024, v ktorom dosiahla 3,4 %.
Za marcovým zrýchlením inflácie je najmä rast cien palív a mazív pre osobné motorové vozidlá, dodal INE. Okrem toho k vyššej inflácii prispelo aj spomalenie poklesu cien elektrickej energie a rast cien vykurovacieho oleja.
Jadrová inflácia, teda bez započítania čerstvých potravín a energií, sa nemenila. Zotrvala na úrovni z februára 2,7 %.
Podobne ako v medziročnom aj v medzimesačnom porovnaní sa miera inflácie v Španielsku výrazne zrýchlila. V marci dosiahla 1 %, zatiaľ čo vo februári sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,4 %.
