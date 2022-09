Inflácia v Španielsku sa v septembri spomalila pod 10 %

Madrid 29. septembra (TASR) - Miera inflácie v Španielsku sa tento mesiac spomalila viac, než sa čakalo, pričom sa vrátila na jednocifernú hodnotu. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené predbežné údaje španielskeho štatistického úradu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spotrebiteľské ceny v Španielsku vzrástli v septembri medziročne o 9 %, zatiaľ čo v auguste dosiahla inflácia 10,5 %. To je najslabšie tempo rastu spotrebiteľských cien od mája. Spomalenie bolo výraznejšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali s infláciou na úrovni 10,1 %.



Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií a čerstvých potravín, dosiahla v septembri 6,2 %. Aj v tomto prípade sa spomalila, keď v auguste predstavovala 6,4 %.



Zmiernenie zaznamenala aj harmonizovaná miera inflácie. Dosiahla 9,3 % oproti augustovej hodnote 10,5 %. Analytici počítali so zmiernením na 10,1 %.