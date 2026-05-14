Inflácia v Španielsku sa zmiernila, stále sa však drží blízko maxima
K zmierneniu inflácie prispel najmä slabší rast nákladov na bývanie a s tým spojené energie, najmä na elektrinu.
Autor TASR
Madrid 14. mája (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Španielsku zmiernili v apríli tempo rastu, inflácia sa však naďalej drží v blízkosti dvojročného maxima. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené aktualizované údaje španielskeho štatistického úradu (INE). Tie potvrdili predbežný odhad z konca apríla. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.
Spotrebiteľské ceny v Španielsku vzrástli v apríli v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka o 3,2 %. V marci dosiahla medziročná inflácia v krajine 3,4 %, čo bola jej najvyššia úroveň od júna 2024. Štatistici tak potvrdili predbežný odhad aprílovej inflácie, ktorý zverejnili 29. apríla.
K zmierneniu inflácie prispel najmä slabší rast nákladov na bývanie a s tým spojené energie, najmä na elektrinu. Umožnil to vládny protikrízový balík desiatok opatrení zavedený koncom marca. Miernejšie rástli aj náklady na kultúru a rekreáciu.
Aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny potravín a energií, sa spomalila, avšak slabším tempom než celková inflácia. Dosiahla 2,8 %, čo je pokles o 0,1 percentuálneho bodu.
