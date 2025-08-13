Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Inflácia v Španielsku sa zrýchlila na 5-mesačné maximum

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Medziročná miera inflácie v Španielsku dosiahla v júli 2,7 %. To znamená najvyšší rast spotrebiteľských cien od februára, v ktorom inflácia dosiahla 3 %.

Autor TASR
Madrid 13. augusta (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Španielsku zrýchlili v júli tempo rastu, pričom rast dosiahol najvyššiu úroveň za päť mesiacov. Uviedol to v stredu španielsky štatistický úrad, ktorý zverejnil spresnené údaje, pričom potvrdil predbežný odhad. Informoval o tom portál tradingeconomics.

Miera inflácie v Španielsku je tak naďalej nad inflačným cieľom Európskej centrálnej banky, ktorá ho stanovila na 2 %. Tento rok sa na túto úroveň dostala inflácia v krajine iba raz, a to v máji. Pod úrovňou inflačného cieľa bola miera inflácie v Španielsku naposledy v októbri minulého roka, keď predstavovala 1,8 %.

Za júlovým zrýchlením rastu spotrebiteľských cien boli najmä náklady na bývanie a s ním spojené energie. Tie vzrástli o 6,7 % po 4,2-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci.

Zrýchlila sa aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú potraviny a energie. V júli dosiahla 2,3 %, čo je o 0,1 percentuálneho bodu viac než v júni.
