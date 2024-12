Inflácia v Španielsku sa zrýchlila v závere roka na 5-mesačné maximum

Madrid 30. decembra (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Španielsku ku koncu tohto roka zrýchlili tempo rastu, pričom inflácia dosiahla najvyššiu úroveň za posledných päť mesiacov. Uviedol to v pondelok španielsky štatistický úrad INE, ktorý zverejnil rýchly odhad. Informovali o tom agentúra DPA a portál RTNews.



Medziročná miera inflácie dosiahla v Španielsku v decembri 2,8 % oproti novembrovej hodnote 2,4 %. To je najvyššia úroveň inflácie od júla, keď predstavovala rovnako 2,8 %. Údaje sú horšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov, ktorí počítali so zrýchlením inflácie na 2,6 %.



Za zrýchlením rastu spotrebiteľských cien je najmä nízka porovnávacia základňa, keď tento mesiac ceny energií medziročne vzrástli, zatiaľ čo v decembri 2023 klesli. Čiastočne sa pod zrýchlenie inflácie v Španielsku podpísal aj rast cien na kultúru a rekreáciu, ktoré rástli v tohtoročnom decembri výraznejšie než v decembri 2023.



Zrýchlila sa aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií. Dosiahla 2,6 %, zatiaľ čo v novembri predstavovala 2,4 %. Decembrová jadrová inflácia je tak najvyššia za posledné štyri mesiace.