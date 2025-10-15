< sekcia Ekonomika
Inflácia v Španielsku sa zrýchlila výraznejšie, než sa čakalo
Autor TASR
Madrid 15. októbra (TASR) - Inflácia v Španielsku sa minulý mesiac zrýchlila, pričom spresnené údaje poukázali na výraznejšie tempo rastu, než sa pôvodne predpokladalo. Výraznejšie rástli náklady na dopravu, na bývanie, ako aj ceny potravín. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil konečné údaje španielskeho štatistického úradu INE.
Spotrebiteľské ceny v Španielsku vzrástli v septembri medziročne o 3 % po 2,7-percentnom raste v auguste. Tempo rastu tak bolo výraznejšie, než uvádzal predbežný odhad z konca septembra, podľa ktorého sa inflácia zrýchlila na 2,9 %. Septembrové tempo rastu spotrebiteľských cien bolo zároveň najvyššie od februára tohto roka, v ktorom inflácia dosiahla rovnako 3 %.
Výraznejšie rástli najmä náklady na dopravu, ktoré sa zvýšili o 2,2 % po 1,2-percentnom raste v auguste. Prudšie vzrástli aj náklady na bývanie a s ním spojené energie. V tomto prípade rast dosiahol 7,1 % oproti augustovej úrovni 6 %. O niečo rýchlejšie rástli aj ceny potravín a nealkoholických nápojov. Zatiaľ čo v auguste vzrástli o 2,3 %, v septembri rast predstavoval 2,4 %.
V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny klesli o 0,3 %. Tempo poklesu tak bolo miernejšie, než uvádzal predbežný odhad, ktorý poukazoval na pokles o 0,4 %. Ekonómovia však očakávali pokles iba o 0,2 %.
