Madrid 29. júna (TASR) - Inflácia v Španielsku spomalila v júni pod 2 % a prvýkrát za viac než dva roky sa dostala pod inflačný cieľ Európskej centrálnej banky (ECB). Poukázali na to predbežné údaje španielskeho štatistického úradu INE, ktoré zverejnil server tradingeconomics.



Medziročná miera inflácie v Španielsku dosiahla podľa štatistikov v júni 1,9 % oproti májovej hodnote 3,2 %. Pod strednodobý inflačný cieľ ECB na úrovni 2 % sa tak dostala prvýkrát od marca 2021. Napriek tomu údaje zaostali za očakávaniami, keď analytici počítali so zmiernením rastu spotrebiteľských cien na 1,7 %.



Spomalenie rastu evidovali aj jadrové spotrebiteľské ceny, jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií a potravín, však ostáva vysoká. V júni dosiahla medziročná jadrová inflácia 5,9 %, čo oproti máju znamená pokles o 0,2 percentuálneho bodu. Aj naďalej to však predstavuje pretrvávajúce inflačné tlaky.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Španielsku v júni zvýšili o 0,6 %. V máji sa oproti aprílu nemenili.