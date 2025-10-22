< sekcia Ekonomika
Inflácia v Spojenom kráľovstve zostala v septembri stabilná
Zostala na úrovni 3,8 %.
Autor TASR
Londýn 22. októbra (TASR) - Medziročná miera inflácie v Spojenom kráľovstve zostala v septembri stabilná na úrovni 3,8 %. Udržala sa tak výrazne nad cieľom centrálnej banky (Bank of England, BoE), ktorým je inflácia vo výške 2 %. Ukázali to v stredu oficiálne údaje štatistického úradu ONS. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
Vysoká miera inflácie naďalej vyvíja tlak na labouristickú vládu pred predložením návrhu rozpočtu na budúci mesiac. Väčšina ekonómov, ktorých oslovili agentúra Reuters a BoE, však predpovedala, že miera inflácie sa v septembri vyšplhá na 4 % po tom, ako sa v auguste a júli udržala na úrovni 3,8 %.
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestabilné ceny potravín a energií, však v septembri nečakane klesla na 3,5 % z 3,6 % v auguste. Zaostala tak za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že stúpne na 3,7 %, a dosiahla najnižšiu úroveň od mája.
V medzimesačnom porovnaní sa index spotrebiteľských cien v septembri nezmenil.
Medzinárodný menový fond minulý týždeň uviedol, že inflácia v Spojenom kráľovstve bude v rokoch 2025 a 2026 najvyššia v rámci skupiny G7, siedmich najbohatších ekonomík sveta. To brzdí pokrok BoE pri znižovaní úrokových sadzieb s cieľom pomôcť spomalenej ekonomike.
BoE očakávala, že medziročná inflácia v septembri stúpne na 4 %, potom bude postupne klesať až dosiahne jej cieľ 2 % niekedy v období od apríla do júna 2027.
Separátna správa ONS ukázala, že výrobné ceny v Spojenom kráľovstve v septembri 2025 medziročne vzrástli o 3,4 %, čo bolo rýchlejšie tempo ako ich revidované zvýšenie o 3,1 % v auguste.
Na mesačnej báze sa ceny výrobcov nezmenili po náraste o 0,2 % v auguste.
