< sekcia Ekonomika
Inflácia v Taliansku dosiahla najnižšiu úroveň za viac než rok
Spotrebiteľské ceny v Taliansku vzrástli v januári medziročne o 1 % oproti 1,2-percentnému rastu v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Rím 23. februára (TASR) - Inflácia v Taliansku sa na začiatku tohto roka zmiernila, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za viac než rok. Uviedol to v pondelok taliansky štatistický úrad, ktorý zverejnil konečné údaje. Tie potvrdili predbežný odhad. Informoval o tom portál RTTNews.
Spotrebiteľské ceny v Taliansku vzrástli v januári medziročne o 1 % oproti 1,2-percentnému rastu v predchádzajúcom mesiaci. Januárová inflácia je tak najslabšia od októbra 2024, oznámili štatistici, ktorí tak potvrdili odhad zo začiatku februára.
K spomaleniu inflácie na viac než ročné minimum prispel vývoj cien tovarov. Tie medziročne klesli o 0,2 %. Ceny služieb sa zvýšili o 2,5 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Taliansku zvýšili v januári o 0,4 % po decembrovom raste o 0,2 %. Aj v tomto prípade finálne údaje potvrdzujú predbežný odhad zo 4. februára.
Spotrebiteľské ceny v Taliansku vzrástli v januári medziročne o 1 % oproti 1,2-percentnému rastu v predchádzajúcom mesiaci. Januárová inflácia je tak najslabšia od októbra 2024, oznámili štatistici, ktorí tak potvrdili odhad zo začiatku februára.
K spomaleniu inflácie na viac než ročné minimum prispel vývoj cien tovarov. Tie medziročne klesli o 0,2 %. Ceny služieb sa zvýšili o 2,5 %.
V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Taliansku zvýšili v januári o 0,4 % po decembrovom raste o 0,2 %. Aj v tomto prípade finálne údaje potvrdzujú predbežný odhad zo 4. februára.