Inflácia v Taliansku je napriek revízii nadol na 13-ročnom maxime

Rím 15. decembra (TASR) - Medziročnú mieru inflácie v Taliansku v novembri 2021 síce revidovali mierne nadol, ale stále je najvyššia za 13 rokov. Ukázali to v stredu spresnené výsledky štatistického úradu ISTAT.



Podľa najnovších údajov sa index spotrebiteľských cien v tretej najväčšej ekonomike eurozóny v novembri zvýšil o 3,7 % po náraste o 3 % v predchádzajúcom mesiaci. To je síce menej ako inflácia na úrovni 3,8 % pri predbežnom odhade, ale stále najväčšie tempo jej rastu od septembra 2008.



Motorom novembrovej inflácie bolo prudké zdraženie cien energetických produktov o 30,7 % (o 24,9 % v októbri).



Okrem toho sa zrýchlil rast cien potravín a nealkoholických nápojov (1,5 % oproti 1,1 %) a dopravných služieb (3,6 % oproti 2,4 %).



Jadrová miera inflácie, ktorá nezahŕňa energie a potraviny, stúpla len o 1,3 %. To je mierne viac ako o 1,1 % v októbri.



V medzimesačnom porovnaní stúpli spotrebiteľské ceny v Taliansku v novembri o 0,6 %, čo bolo spomalenie z októbrových 0,7 %.



Harmonizovaný index spotrebiteľských cien (HICP) vzrástol medziročne o 3,9 % a medzimesačne o 0,7 %.