Inflácia v Taliansku sa v apríli zvýšila

Rím 30. apríla (TASR) - Medziročná miera inflácie v Taliansku sa v apríli mierne zvýšila a ekonomika v 1. štvrťroku nabrala tempo. Oznámil to v stredu národný štatistický úrad ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa rýchleho odhadu ISTAT sa index spotrebiteľských cien (CPI) v tretej najväčšej ekonomike eurozóny v apríli zvýšil medziročne o 2 % po náraste o 1,9 % v marci. Dosiahol tak cieľ Európskej centrálnej banky, ktorým je inflácia na úrovni 2 %.



K miernemu zrýchleniu inflácie v apríli prispelo najmä zvýšenie cien regulovaných energetických produktov, dopravných služieb a nespracovaných potravín.



Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestále ceny energií a potravín, tak v apríli stúpla výraznejšie, na 2,1 % z 1,7 % v marci. Dosiahla tak najvyššiu úroveň za jeden rok.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v Taliansku v apríli zvýšili o 0,2 %.



ISTAT v separátnej správe uviedol tiež, že talianska ekonomika aj v 1. štvrťroku vzrástla, už druhý kvartál po sebe.



Presnejšie, hrubý domáci produkt (HDP) Talianska sa za tri mesiace do konca marca 2025 zvýšil o 0,3 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď medzikvartálne vzrástol o 0,2 %. Analytici pritom očakávali, že si udrží stabilné tempo rastu na úrovni 0,2 %.



Medziročne sa rast HDP v 1. štvrťroku mierne zrýchlil, a to na 0,6 % z 0,5 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.