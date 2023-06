Inflácia v Taliansku sa v júni spomalila na viac než ročné minimum

Rím 28. júna (TASR) - Rast spotrebiteľských cien v Taliansku sa tento mesiac výrazne spomalil a dosiahol najnižšiu úroveň za viac než rok. Poukázali na to v stredu zverejnené predbežné údaje talianskeho štatistického úradu ISTAT.



Medziročná inflácia dosiahla v Taliansku v júni 6,4 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci predstavovala 7,6 %, uviedol ISTAT, ktorého údaje zverejnil server tradingeconomics. Júnová inflácia je tak najnižšia od apríla minulého roka, v ktorom dosiahla 6 %.



Rast spotrebiteľských cien bol miernejší aj v porovnaní s očakávaniami analytikov. Tí počítali so zmiernením rastu cien iba na 6,8 %.



Pod zmiernenie inflácie na 14-mesačné minimum sa do veľkej miery podpísal vysoký porovnávací základ, keď pred rokom vyhnal ceny nahor útok Ruska na Ukrajinu. Čo sa týka jednotlivých položiek, v júni sa spomalil rast cien energií, ako aj potravín a služieb v oblasti dopravy.