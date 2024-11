Inflácia v Taliansku sa v októbri zrýchlila podľa očakávaní

Rím 15. novembra (TASR) - Miera inflácie v Taliansku sa v októbri zrýchlila, pričom tempo rastu zotrvalo na úrovni predbežného odhadu a pod úrovňou rastu očakávaného analytikmi. Spresnené údaje, ktoré v piatok zverejnil taliansky štatistický úrad, priniesol portál tradingeconomics.



Spotrebiteľské ceny sa v októbri zvýšili medziročne o 0,9 % oproti 0,7-percentnej úrovni inflácie v predchádzajúcom mesiaci. To je v súlade s predbežným odhadom z 31. októbra. Rast cien bol však pomalší, než predpokladali analytici, ktorí očakávali zrýchlenie inflácie na 1 %.



V októbri sa výrazne zvýšili ceny potravín, najmä čerstvých. Tie vzrástli o 3,4 % po 0,3-percentnom raste v septembri. Rast zaznamenali aj ceny spracovaných potravín, a to o 1,7 %. V predchádzajúcom mesiaci sa zvýšili o 1,5 %. Zrýchlil sa aj rast cien v doprave, a to z 2,4 % na 2,8 %.



Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, sa nemenila. Zotrvala tak na septembrovej úrovni 1,8 %.