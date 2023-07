Inflácia v Taliansku spomalila na najnižšiu úroveň za 15 mesiacov

Rím 31. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Taliansku pokračovali v júli v spomaľovaní rastu, pričom miera inflácie dosiahla najnižšiu úroveň za 15 mesiacov. Uviedol to v pondelok v predbežnom odhade taliansky štatistický úrad.



Štatistici zverejnili, že spotrebiteľské ceny sa v júli medziročne zvýšili o 6 % oproti 6,4-percentnému rastu v predchádzajúcom mesiaci. To je najnižšia miera inflácie od apríla 2022, v ktorom sa spotrebiteľské ceny zvýšili rovnako o 6 %.



Miera inflácie bola nižšia aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali so spomalením rastu spotrebiteľských cien na 6,1 %.



Pod zmiernenie inflácie sa podpísalo najmä zníženie nákladov na dopravu. Ceny služieb v oblasti dopravy vzrástli v júli medziročne o 2,4 %, zatiaľ čo v júni ich rast predstavoval 4,7 %. Miernejšie rástli aj ceny niektorých energií, naopak, zrýchlil sa rast cien čerstvých potravín.



Zmiernenie zaznamenala v júli aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií a čerstvých potravín. Tá dosiahla 5,2 %, zatiaľ čo v júni sa jadrové spotrebiteľské ceny zvýšili o 5,6 %.