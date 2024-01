Inflácia v Taliansku spomalila v závere roka na takmer 3-ročné minimum

Rím 16. januára (TASR) - Miera inflácie sa v Taliansku koncom minulého roka zmiernila, pričom dosiahla najnižšiu úroveň za takmer tri roky. Uviedol to v utorok taliansky štatistický úrad ISTAT, ktorý zverejnil spresnené údaje a potvrdil rýchly odhad zo začiatku januára. Práve vývoj inflácie v posledných mesiacoch roka prispel k zmierneniu rastu spotrebiteľských cien za celý rok pod 6 %, zatiaľ čo v roku 2022 to bolo viac než 8 %. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a portálu RTTNews.



Spotrebiteľské ceny v Taliansku vzrástli v decembri medziročne o 0,6 % oproti 0,7-percentnému rastu v predchádzajúcom mesiaci. Spresnené údaje sú v súlade s rýchlym odhadom z 5. januára.



Inflácia tak bola na konci minulého roka najnižšia od februára 2021, v ktorom dosiahla rovnako 0,6 %. Podpísali sa pod to najmä ceny energií, ktoré klesli o dvojciferné hodnoty.



Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny energií a potravín, spomalila v decembri na 3,1 % z 3,6 % v predchádzajúcom mesiaci. Aj v tomto prípade ISTAT potvrdil rýchly odhad.



Za celý rok 2023 dosiahla miera inflácie v Taliansku 5,7 %. V porovnaní s rokom 2022 sa tak výrazne spomalila, keď v danom roku predstavovala 8,1 %.