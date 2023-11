Inflácia v Taliansku spomalila výraznejšie, než sa očakávalo

Rím 15. novembra (TASR) - Miera inflácie v Taliansku zaznamenala v októbri výraznejšie spomalenie, než naznačoval predbežný odhad a dosiahla najnižšiu úroveň za takmer 2,5 roka. Poukázali na to konečné údaje talianskeho štatistického úradu, ktoré zverejnil server RTTNews.



Spotrebiteľské ceny v Taliansku vzrástli v októbri medziročne o 1,7 %, čo predstavuje prudké spomalenie rastu po tom, ako v septembri zaznamenali rast o 5,3 %. Miera inflácie je tak mierne nižšia, než ukazoval predbežný odhad za október, ktorý uvádzal rast cien o 1,8 %. Navyše, je to najnižšia inflácia od júna 2021, v ktorom sa spotrebiteľské ceny zvýšili medziročne o 1,3 %.



Pod prudké zmiernenie inflácie sa do veľkej miery podpísal fakt, že v rovnakom období minulého roka boli ceny energií po invázii Ruska na Ukrajinu vysoké. Navyše sa zmiernil rast cien čerstvých potravín. V septembri ich medziročný rast dosiahol 7,7 %, v októbri to bolo 4,9 %.



Na medzimesačnej báze spotrebiteľské ceny v Taliansku klesli o 0,2 %. Predbežný odhad poukazoval na pokles na úrovni 0,1 %.



Zmiernenie zaznamenala aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny energií a čerstvých potravín. Tá dosiahla v októbri v medziročnom porovnaní 4,2 %, zatiaľ čo v septembri to bolo 4,6 %.