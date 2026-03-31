Inflácia v Taliansku stúpla najvyššie od júla minulého roka
Medziročné tempo rastu talianskych spotrebiteľských cien sa zrýchlilo na 1,7 % z februárových 1,5 %.
Autor TASR
Rím 31. marca (TASR) - Inflácia spotrebiteľských cien v Taliansku sa v marci posilnila na najvyššiu úroveň za osem mesiacov. Ukázali to predbežné údaje, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny ISTAT. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Medziročné tempo rastu talianskych spotrebiteľských cien sa zrýchlilo na 1,7 % z februárových 1,5 %. Marcová inflácia sa tak vyšplhala najvyššie od júla minulého roka. Predbežné údaje však naznačujú, že je miernejšia v porovnaní s očakávaním trhu, že stúpne na 1,8 %.
Regulované ceny energií boli v Taliansku v marci medziročne nižšie už len o 1,3 % po tom, ako vo februári boli v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška nižšie až o 11,6 %. Neregulované ceny energií boli nižšie už len o 2,4 %. Vo februári boli medziročne slabšie o 6,2 %.
V marci sa v krajine zároveň zrýchlil rast cien nespracovaných potravinárskych výrobkoch na 4,4 % z úrovne 3,7 % v predošlom mesiaci. Spomalil sa však rast cien rekreačných, kultúrnych a opatrovateľských služieb na 3 % z februárových 4,9 %. Dopravné služby v marci medziročne zdraželi o 2,4 %.
Medzimesačne sa marcové spotrebiteľské ceny v Taliansku v súlade s očakávaniami zvýšili o 0,5 %.
Medziročná inflácia podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý sa v celej Európskej únii určuje podľa jednotnej metodiky, bola v Taliansku v marci na úrovni 1,5 %. Medzimesačne sa ceny v krajine podľa tejto metodiky zvýšili o 1,6 %.
