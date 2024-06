Inflácia v Taliansku v júni stagnovala

Rím 28. júna (TASR) - Medziročná miera inflácie v Taliansku zotrvala v júni na úrovni z predchádzajúceho mesiaca a na stabilnej úrovni sa udržala tretí mesiac po sebe. Nepotvrdili sa tak očakávania analytikov, ktoré počítali so zrýchlením rastu spotrebiteľských cien. Informoval o tom portál tradingeconomics, ktorý zverejnil predbežné údaje talianskeho štatistického úradu.



Medziročná inflácia dosiahla v Taliansku v júni 0,8 %. To je rovnaké tempo rastu spotrebiteľských cien ako v máji a apríli. Inflácia sa tak udržala na nižšej úrovni, než s akou počítali analytici. Tí očakávali jej zrýchlenie na 1 %.



K udržaniu inflácie pod 1 % prispel najmä vývoj cien čerstvých potravín. Tie vzrástli podstatne slabším tempom než v máji. Ich rast dosiahol 0,4 %, zatiaľ čo v máji sa zvýšili o 2,2 %. Miernejšie rástli aj náklady na rekreáciu a kultúru, navyše, zrýchlil sa pokles cien tovarov dlhodobej spotreby. Na druhej strane, zrýchlilo sa tempo rastu cien spracovaných potravín, a to z 0,7 % na 3,6 %.