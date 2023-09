Inflácia v Tokiu sa zmiernila, zotrváva však nad inflačným cieľom

Tokio 29. septembra (TASR) - Inflácia v hlavnom meste Japonska sa tento mesiac spomalila, naďalej však zotrváva nad inflačným cieľom japonskej centrálnej banky. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Celková medziročná inflácia v Tokiu, ktorá patrí medzi pozorne sledované ekonomické ukazovatele, dosiahla v septembri 2,8 %, uviedlo v piatok japonské ministerstvo pre vnútorné záležitosti. V porovnaní s augustom sa tak mierne spomalila, keď v minulom mesiaci dosiahla 2,9 %.



Spomalenie zaznamenala aj jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje ceny potravín, zahrnuje však ceny palív. Dosiahla 2,5 % oproti 2,8 % v predchádzajúcom mesiaci a prekonala očakávania analytikov. Tí počítali so zmiernením na 2,6 %. Podpísal sa pod to práve vývoj cien pohonných látok, ktoré zaznamenali pokles.



Jadrová inflácia bez započítania potravín aj palív dosiahla v septembri 3,8 %. Aj v tomto prípade sa zmiernila, keď v auguste predstavovala 4 %.



Napriek spomaľovaniu tempa rastu spotrebiteľských cien sa inflácia v hlavnom meste Japonska drží viac než rok nad inflačným cieľom centrálnej banky. Ten je stanovený na 2 %. Na centrálnu banku je tak stále vyvíjaný tlak, aby začala ustupovať od svojej extrémne uvoľnenej menovej politiky.



"Aj keď sa inflácia spomaľuje, nie je to tak rýchlo, ako si centrálna banka predstavovala," povedal Marcel Thieliant, šéf oddelenia pre Áziu a Tichomorie v spoločnosti Capital Economics. Banka tak podľa neho bude musieť na najbližšom zasadnutí v októbri revidovať svoje inflačné prognózy na tento fiškálny rok smerom nahor.