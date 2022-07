Inflácia v Turecku bola v júni najvyššia od roku 1998

Istanbul 4. júla (TASR) - Medziročná miera inflácie v Turecku dosiahla v júni najvyššiu úroveň za viac ako 24 rokov. Vyplýva to z údajov tureckého štatistického úradu, ktoré ukazujú, že nekonvenčná ekonomická politika prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana si naďalej vyberala svoju daň. TASR o tom informuje na základe správy AFP



Medziročná miera inflácie v Turecku v júni podľa štatistík vzrástla na 78,6 % z májových 73,5 % a je najvyššia od januára 1998. Mierne prekonala aj očakávania ekonómov, ktorí predpovedali, že dosiahne 78,3 %. Zároveň je júnová inflácia v ostrom kontraste s oveľa nižšou infláciou na úrovni 17,5 % v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Turecká mena líra sa totiž v priebehu júna ďalej oslabovala a reálne úrokové sadzby zostávajú prevažne negatívne.



Minister hospodárstva Nureddin Nebati v piatok (1. 7.) sľúbil, že spotrebiteľské ceny začnú v decembri klesať.



Štatistické údaje ďalej ukázali, že náklady na dopravu v júni stúpli až o 123,4 %, ceny potravín a nealkoholických nápojov sa medziročne zvýšili o 93,9 % a ceny tovarov pre domácnosť vzrástli o 81,1 %.



V medzimesačnom porovnaní stúpli spotrebiteľské ceny v Turecku v júni o 5 %, čo predstavuje zrýchlenie z májového nárastu o 3 %.



Prezident Erdogan minulý rok prinútil centrálnu banku k sérii znížení úrokových sadzieb aj napriek tomu, že spotrebiteľské ceny rástli. Prezident odmieta myšlienku, že proti inflácii by sa malo bojovať zvýšením hlavnej úrokovej sadzby, ktorá podľa neho spôsobuje rast cien – čo je presný opak konvenčného ekonomického myslenia.



Turecko v piatok výrazne zvýšilo minimálnu mzdu, druhýkrát za rok, aby zmiernilo vplyv inflácie na domácnosti. Nominálna minimálna mzda sa tak od konca minulého roka takmer zdvojnásobila.



Ekonómovia pritom upozornili, že podstatné zvýšenie miezd veľkej časti populácie je inflačným opatrením, ktoré by malo byť sprevádzané zvyšovaním úrokov alebo inými prostriedkami na obmedzenie výdavkov.



Oficiálne údaje tiež ukázali, že viac ako 40 % Turkov zarábalo na začiatku roka minimálnu mzdu.