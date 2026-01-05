< sekcia Ekonomika
Inflácia v Turecku sa v decembri už štvrtý mesiac v rade spomalila
Decembrová inflácia bola v súlade s očakávaniami tureckej centrálnej banky, ktorá odhadovala, že na konci roka 2025 bude na úrovni zhruba 31 % až 33 %.
Autor TASR
(TASR) - Medziročná inflácia v Turecku sa v decembri spomalila na úroveň 30,9 %. Išlo už o štvrtý mesiac jej oslabenia a o výrazné zníženie v porovnaní s decembrom predošlého roka, v ktorom bola vo výške 44,4 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil turecký štatistický úrad TUIK. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Decembrová inflácia bola v súlade s očakávaniami tureckej centrálnej banky, ktorá odhadovala, že na konci roka 2025 bude na úrovni zhruba 31 % až 33 %. V máji 2024 bola turecká inflácia vo výške 75 %. Potom začala klesať a teraz je najnižšia od novembra 2021.
Turecko zažíva dvojcifernú infláciu od roku 2019 po tom, ako prezident Recep Tayyip Erdogan nariadil zníženie úrokových sadzieb v snahe podporiť hospodársky rast. Počas uplynulého roka sa v krajine zvýšili najmä ceny v oblasti vzdelávania, bývania, potravín a zdravotnej starostlivosti.
Minulý mesiac turecká centrálna banka zredukovala svoju hlavnú úrokovú sadzbu z 39,5 % na 38 %, keďže sa medziročná inflácia spomaľuje. Banka však varovala, že napriek známkam zlepšenia inflačné očakávania „naďalej predstavujú riziká pre proces dezinflácie“.
