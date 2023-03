Inflácia v Turecku vo februári klesla na ročné minimum

Istanbul 3. marca (TASR) - Rast inflácie v Turecku sa aj vo februári spomalil, už štvrtý mesiac po sebe. A dosiahol najnižšiu úroveň za jeden rok. Ukázali to v piatok oficiálne údaje štatistického úradu. To je dobrá správa pre prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana pred májovými voľbami, ktorých kľúčovou témou bude situácia v ekonomike. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v Turecku sa vo februári spomalilo na 55,2 % z 57,7 % v januári a 64,3 % v decembri, uviedol štátny štatistický úrad. Je to najnižšia miera inflácie od februára 2022. Analytici pritom odhadovali, že rast spotrebiteľských cien sa vo februári 2023 spomalí o niečo menej, na 55,5 %.



Miera inflácie v Turecku dosiahla vrchol na úrovni 85,5 % vlani v októbri, čo bola jej najvyššia úroveň za dve desaťročia Erdoganovej vlády. Politici očakávajú, že medziročná miera inflácie sa do konca tohto roka zníži na 22,3 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v Turecku klesli o 3,2 % po zvýšení o 6,7 % v januári. Nezávislí ekonómovia z výskumnej skupiny Enag však spochybňujú oficiálnu mieru inflácie a odhadujú, že sa medziročný rast spotrebiteľských cien vo februári opäť zrýchlil na 126,9 % z januárových 121,6 %.



Oficiálna správa o inflácii prichádza v čase, keď sa vláda pripravuje naliať miliardy do obnovy obrovských častí Turecka po masívnom zemetrasení, ktoré udrelo 6. februára. V Turecku a susednej Sýrii bolo zničených množstvo miest a viac ako 50.000 ľudí prišlo o život, pričom milióny ľudí potrebujú naliehavo pomoc.



Erdoganova vláda už pred katastrofou bojovala s vysokou infláciou a snažila sa udržať svoju ekonomiku nad vodou.



Výdavky na zotavenie po zemetrasení by mohli podnietiť oživenie inflačných tlakov.