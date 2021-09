Inflácia v USA bola v auguste prekvapivo nižšia

Washington 14. septembra (TASR) - Inflácia v USA bola v auguste nižšia, než sa očakávalo. To signalizuje, že cenové tlaky sa zrejme začínajú znižovať. Výrazne sa spomalil rast jadrových cien, medziročná miera inflácie však zostáva v blízkosti 13-ročného maxima.



Spotrebiteľské ceny v auguste medziročne vzrástli o 5,3 % po zvýšení o 5,4 % v predchádzajúcom mesiaci, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so stagnáciou medziročnej inflácie na 5,4 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny stúpli o 0,3 % po náraste o 0,5 % v júli. Ekonómovia očakávali +0,4 %.



Jadrový index spotrebiteľských cien, do ktorého sa nezapočítavajú kolísavé ceny potravín a energií, vzrástol medzimesačne len o 0,1 % po +0,3 % a medziročne o 4 % po +4,3 % v júli, pričom ekonómovia prognózovali +0,3 %, respektíve +4,2 %.



Ceny energií v auguste stúpli o 2 %, pričom ceny benzínu sa zvýšili o 2,8 %. Ceny potravín vzrástli o 0,4 %.