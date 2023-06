Inflácia v USA podľa preferovaného ukazovateľa Fedu v júni klesla

Washington 30. júna (TASR) - Miera inflácie v USA po viac ako roku sprísňovania menovej politiky v júni prudko klesla, ukázal to americkou centrálnou bankou (Fed) preferovaný cenový indikátor. Inflácia obnovila klesajúci trend po skokovom náraste z minulého mesiaca. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Fed, ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky, tento mesiac svoje úrokové sadzby nezmenil po sérii desiatich zvýšení v rade v priebehu viac ako roka. Zároveň však signalizoval, že do konca tohto roka sadzby pravdepodobne zvýši ešte dvakrát, možno už na najbližšom zasadnutí v júli.



Index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) v júni klesol na 3,8 % z májovej hodnoty 4,3 %, oznámilo v piatok federálne ministerstvo obchodu. K spomaleniu inflácie do veľkej miery prispel prudký pokles cien energií a v menšej miere aj cien potravín.



Jadrový index PCE, do ktorého sa nezapočítavajú kolísavé ceny potravín a energií, však klesol len veľmi mierne, na 4,6 % z májovej úrovne 4,7 %. To signalizuje, že inflácia zostáva v mnohých oblastiach hlboko zakorenená.



V medzimesačnom porovnaní sa index PCE v júni zvýšil o 0,1 percentuálneho bodu.