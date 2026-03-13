Inflácia v USA sa ešte pred začiatkom vojny v Iráne zrýchlila
Fed ponecháva úrokové sadzby na zvýšenej úrovni, aby spomalil rast cien.
Autor TASR
Washington 13. marca (TASR) - Inflácia v USA sa na začiatku roka zrýchlila a pohybuje sa výrazne nad dvojpercentným cieľom americkej centrálnej banky (Fed), ukázal Fedom preferovaný cenový ukazovateľ. To naznačuje, že cenové tlaky pretrvávali ešte pred začiatkom vojny v Iráne, ktorá spôsobila prudký nárast cien ropy a plynu. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Jadrový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), do ktorého sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií, v januári medziročne stúpol o 3,1 % po decembrovom zvýšení o 3 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu. To bol jeho najprudší nárast za takmer 2 roky. V medzimesačnom porovnaní si jadrový PCE polepšil o 0,4 %. PCE vrátane potravín a energií v januári medziročne vzrástol o 2,8 % a medzimesačne o 0,3 %.
Tieto údaje však už prekrýva vplyv vojny s Iránom, ktorá od 28. februára zastavila dopravu v Hormuzskom prielive a odrezala pätinu svetových dodávok ropy. Ceny ropy od začiatku konfliktu vyskočili o viac než 40 % a benzín v USA v medzimesačnom porovnaní zdražel o 20 %. Analytici očakávajú, že inflácia sa v marci a apríli výrazne zrýchli.
Fed ponecháva úrokové sadzby na zvýšenej úrovni, aby spomalil rast cien. Najbližšie bude rozhodovať o úrokových sadzbách na budúci týždeň. Očakáva sa, že ich nezmení, keďže konflikt na Blízkom východe v krátkodobom horizonte podporí infláciu.
Správa ministerstva obchodu tiež ukázala, že spotrebiteľské výdavky zostávajú silné, keď januári medzimesačne vzrástli o 0,4 % rovnako ako v decembri.
