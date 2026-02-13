< sekcia Ekonomika
Inflácia v USA sa na začiatku roka spomalila na 8-mesačné minimum
Zároveň vykázala lepšie údaje, než sa čakalo, a to ako v medziročnom, tak v medzimesačnom porovnaní.
Autor TASR
Washington 13. februára (TASR) - Inflácia v Spojených štátoch sa na začiatku tohto roka spomalila. Zároveň vykázala lepšie údaje, než sa čakalo, a to ako v medziročnom, tak v medzimesačnom porovnaní, pričom medziročne bola najnižšia za osem mesiacov. Informovali o tom agentúry AP a Reuters, ktoré zverejnili údaje amerického ministerstva práce.
Spotrebiteľské ceny v USA vzrástli v januári oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 2,4 %, zatiaľ čo v decembri dosiahla medziročná inflácia 2,7 %. Analytici s medziročným spomalením inflácie počítali, očakávali však, že bude miernejšie a inflácia dosiahne 2,5 %. Zároveň je to najnižšia miera inflácie v USA od mája minulého roka.
Zmiernila sa aj inflácia v medzimesačnom porovnaní. Zatiaľ čo v decembri sa spotrebiteľské ceny oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšili o 0,3 %, v januári inflácia dosiahla 0,2 %. Aj v tomto prípade bola nižšia, než očakávali ekonómovia. Tí počítali so zotrvaním inflácie na decembrovej úrovni.
Rovnako jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje ceny potravín a energií, sa vyvíjala podľa očakávaní. V medziročnom porovnaní sa spomalila na 2,5 % z 2,6 % v decembri a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zaznamenala 0,3 %, čo predstavuje zrýchlenie o 0,1 percentuálneho bodu. V obidvoch prípadoch je výsledok jadrovej inflácie totožný s odhadmi ekonómov.
Spotrebiteľské ceny v USA vzrástli v januári oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 2,4 %, zatiaľ čo v decembri dosiahla medziročná inflácia 2,7 %. Analytici s medziročným spomalením inflácie počítali, očakávali však, že bude miernejšie a inflácia dosiahne 2,5 %. Zároveň je to najnižšia miera inflácie v USA od mája minulého roka.
Zmiernila sa aj inflácia v medzimesačnom porovnaní. Zatiaľ čo v decembri sa spotrebiteľské ceny oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšili o 0,3 %, v januári inflácia dosiahla 0,2 %. Aj v tomto prípade bola nižšia, než očakávali ekonómovia. Tí počítali so zotrvaním inflácie na decembrovej úrovni.
Rovnako jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje ceny potravín a energií, sa vyvíjala podľa očakávaní. V medziročnom porovnaní sa spomalila na 2,5 % z 2,6 % v decembri a v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom zaznamenala 0,3 %, čo predstavuje zrýchlenie o 0,1 percentuálneho bodu. V obidvoch prípadoch je výsledok jadrovej inflácie totožný s odhadmi ekonómov.