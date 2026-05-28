Inflácia v USA sa v apríli zrýchlila na 3-ročné maximum
Index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) v apríli medziročne stúpol o 3,8 % po +3,5 % marci, čo bol jeho najprudší nárast od mája 2023.
Autor TASR
Washington 28. mája (TASR) - Inflácia v USA sa podľa ukazovateľa preferovaného americkou centrálnou bankou (Fed) zrýchlila na takmer 3-ročné maximum. To je najnovší signál, že prudký nárast cien benzínu zaťažuje peňaženky Američanov. TASR o tom informuje na základe správ AP a CNBC.
Index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) v apríli medziročne stúpol o 3,8 % po +3,5 % v predchádzajúcom mesiaci, čo bol jeho najprudší nárast od mája 2023. V medzimesačnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa zvýšil o 0,4 % po +0,7 % v marci, uviedlo americké ministerstvo obchodu.
Medziročné tempo rastu jadrového PCE, do ktorého sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií, sa zrýchlilo na 3,3 % z 3,2 %. V medzimesačnom porovnaní sa jadrové ceny zvýšili o 0,2 %.
