Washington 30. septembra (TASR) - Inflácia v USA sa v auguste zrýchlila viac, než sa očakávalo, ukázal indikátor preferovaný americkou centrálnou bankou (Fed). A to aj napriek pokračujúcej snahe Fedu o spomalenie tempa rastu cien.



Index osobných výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) bez započítania potravín a energií v auguste medzimesačne stúpol o 0,6 % po stagnácii v júli, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Ekonómovia počítali so zvýšením o 0,5 %.



V medziročnom porovnaní jadrový PCE vzrástol o 4,9 % po +4,7 % v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia počítali so stagnáciou tempa rastu na 4,7 %.



Správa ministerstva obchodu tiež ukázala, že osobné príjmy v auguste medzimesačne stúpli o 0,3 % rovnako ako v júli. Vývoj bol v súlade s očakávaniami.



Celkovo spotrebiteľské výdavky, na ktoré v USA pripadajú viac než dve tretiny ekonomickej aktivity, v auguste vzrástli o 0,4 % po poklese o 0,2 %. Ekonómovia prognózovali zvýšenie o 0,2 %.



Úľavu prinieslo spotrebiteľom zlacnenie benzínu, ktorého ceny v porovnaní s júlom padli o 11,8 %, ako ukázala správa ministerstva energetiky.