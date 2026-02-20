< sekcia Ekonomika
Inflácia v USA sa v decembri zrýchlila na 3 %
Aktuálne údaje signalizujú, že inflácia zostáva zvýšená.
Washington 20. februára (TASR) - Inflácia v USA sa na konci roka zrýchlila a pohybuje sa výrazne nad dvojpercentným cieľom americkej centrálnej banky (Fed), ukázal Fedom preferovaný cenový ukazovateľ. TASR o tom informuje na základe správ AP a CNBC.
Jadrový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) v decembri medziročne vzrástol o 3 % po novembrovom zvýšení o 2,7 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Medzimesačne jadrový PCE stúpol o 0,4 % po +0,2 % v predchádzajúcom mesiaci.
PCE vrátane výdavkov na potraviny a energie medzimesačne vzrástol o 0,4 % a medziročne o 2,9 % (v novembri: +0,2 %, respektíve +2,8 %).
Aktuálne údaje signalizujú, že inflácia zostáva zvýšená. Mnohé ceny totiž stále rastú rýchlejšie než pred pandémiou, čo je podľa analytikov jedným z dôvodov, prečo sú Američania nespokojní s ekonomikou napriek nízkej nezamestnanosti a solídnemu rastu.
Správa zároveň ukázala, že spotrebiteľské výdavky zostávajú silné, keď v decembri vzrástli medzimesačne o 0,4 % rovnako ako v novembri.
