Inflácia v USA sa v januári zmiernila, stále je však vysoká

Washington 14. februára (TASR) - Medziročný rast spotrebiteľských cien v USA sa v januári mierne spomalil, ale stále sa drží vysoko nad cieľom centrálnej banky Fed. Ukázali to v utorok údaje amerického ministerstva práce. TASR správu prevzala z AFP.



Konkrétne, spotrebiteľské ceny v najväčšej svetovej ekonomike sa v januári zvýšili medziročne o 6,4 % po náraste o 6,5 % v decembri. Tento výsledok však zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí očakávali, že miera inflácie v januári klesne na 6,2 %. Napriek tomu je to jej najnižšia úroveň od októbra 2021.



K spomaleniu celkovej inflácie prispelo zmiernenie rastu cien potravín (na 10,1 % z 10,4 %), zatiaľ čo sa naopak zrýchlil rast nákladov na bývanie (na 7,9 % zo 7,5 %) aj energie (na 8,7 % zo 7,3 %), pričom ceny benzínu stúpli o 1,5 % po poklese o 1,5 % v decembri.



A hoci sa miera inflácie už vzďaľuje od svojho vrcholu vlani v júni na úrovni 9,1 %, stále je viac ako trikrát vyššia než cieľ Fedu na úrovni 2 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v USA v januári vzrástli o 0,5 % po zvýšení o 0,1 % v decembri. To je najväčšie medzimesačné tempo za tri mesiace, čo signalizuje, že boj centrálnej banky s vysokou infláciou sa ešte neskončil.



Jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií v januári vzrástla medzimesačne o 0,4 %, rovnako ako v decembri. A medziročne sa jej rast v januári spomalil na 5,6 % z 5,7 % v decembri, zatiaľ čo ekonómovia odhadovali, že klesne na 5,5 %.



Federálny rezervný systém za uplynulý rok osemkrát zvýšil referenčnú úrokovú sadzbu v snahe utlmiť dopyt a spomaliť tempo zvyšovania cien.