Inflácia v USA sa v januári zrýchlila na 40-ročné maximum 7,5 %

Washington 10. februára (TASR) - Inflácia v USA sa na začiatku roka zrýchlila prudšie, než sa očakávalo, a dostala sa najvyššie od februára 1982. Ceny tovarov a služieb opäť výrazne vzrástli v situácii pokračujúceho nedostatku dodávok a problémov v rámci dodávateľského reťazca.



Index spotrebiteľských cien v januári medziročne stúpol o 7,5 % po +7 % v decembri, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so zrýchlením inflácie len na 7,3 %. TASR o tom informuje na základe správy Yahoo Finance.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny vzrástli o 0,6 %, rovnako ako na konci roka 2021.



Ďalšie prudké zrýchlenie inflácie podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) tento rok výrazne sprísni menovú politiku. Prvýkrát by mala úrokové sadzby zvýšiť už v marci.



Takzvaná jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií, v januári dosiahla v medziročnom porovnaní 6 % po 5,5 % v predchádzajúcom mesiaci. To je najviac od augusta 1982.



Motorom rastu cien bolo aj v januári zdraženie energií, ktorých ceny medziročne vyskočili o 27 % medzimesačne o 9,5 %. Hlavným dôvodom bol nárast cien ropy, ktoré sa na začiatku roka dostali na 7-ročné maximum. Ceny elektriny medzimesačne stúpli o 4,2 %.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.