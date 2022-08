Tempo rastu inflácie v USA sa v júli spomalilo viac, ako sa čakalo

Washington 10. augusta (TASR) - Medziročná miera inflácie v USA sa v júli 2022 spomalila na 8,5 % z júnových 9,1 %, keďže ceny palív klesli. Ukázali to v stredu údaje amerického ministerstva práce. TASR správu prevzala z AP a AFP.



Ekonómovia pritom odhadovali, že júlová miera inflácie klesne menej, na 8,7 % z júnového 40-ročného maxima. K väčšiemu, ako očakávanému spomaleniu inflácie prispelo najmä výrazné zníženie cien benzínu.



V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v USA v júli nezmenil po tom, ako v júni vzrástli o 1,3 %, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že sa ich rast zmierni na 0,2 %.



Jadrová inflácia bez nestálych cien potravín a energií sa v júli zvýšila medziročne o 5,9 % rovnako ako v júni a medzimesačne o 0,3 % po tom, čo v júni stúpla o 0,7 %.



Ministerstvo uviedlo tiež, že ceny energií sa v júli zvýšili medziročne o 32,9 % po náraste o 41,6 % v júni, najmä v dôsledku veľkého spomalenia tempa rastu cien benzínu (na 44 % z 59,9 %), vykurovacieho oleja (na 75,6 % z 98,5 %) a zemného plynu (na 30,5 % z 38,4 %). Ale v prípade potravín sa rast ich cien v júli zrýchlil na 10,9 %, čo bol najväčší nárast od mája 1979, z júnových 10,4 %.



Spomalenie rastu cien benzínu poskytlo miernu úľavu Američanom, ktorí zápasia s najvyššou infláciou za 40 rokov aj napriek agresívnemu sprísneniu menovej politiky zo strany Federálneho rezervného systému (Fed). No aj po júlovom poklese zostáva tempo rastu spotrebiteľských cien v USA stále vysoké a hoci aj priemerné platy rastú rýchlejšie ako v uplynulých desaťročiach, nedokážu udržať krok so stúpajúcimi nákladmi na potraviny, nájomné, autá či zdravie. To predstavuje veľkú záťaž najmä pre Američanov s nižšími príjmami.