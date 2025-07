Inflácia v USA sa v júni zrýchlila

Washington 31. júla (TASR) - Inflácia v Spojených štátoch zaznamenala v júni mierne zrýchlenie, jej vývoj bol však v súlade s očakávaniami. Poukázal na to americkou centrálnou bankou preferovaný cenový ukazovateľ. Najnovšie údaje signalizujú, že americké dovozné clá začali tlačiť na ceny niektorých tovarov, čo podporilo pôvodné očakávania ekonómov, že cenové tlaky sa v 2. polroku tohto roka zvýšia. Údaje zverejnené americkým ministerstvom obchodu priniesli agentúra Reuters a portál RTTNews.



Index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) vzrástol v júni medzimesačne o 0,3 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci zaznamenal po revízii smerom nahor rast o 0,2 %. Rast indexu je tak v súlade s očakávaniami ekonómov. Tí počítali so zvýšením PCE o 0,3 %, pričom vychádzali z pôvodne udávaného rastu v máji na úrovni 0,1 %.



Aj jadrový PCE, do ktorého sa nezapočítavajú náklady na potraviny a energie, vzrástol v júni medzimesačne o 0,3 %. Aj v tomto prípade ide o zrýchlenie inflácie, keď jadrový PCE v máji zaznamenal rast o 0,2 %.



Medziročne sa PCE zvýšil o 2,6 % po nahor revidovanom raste o 2,4 % v máji. V tomto prípade je inflácia vyššia, než odhadovali ekonómovia. Tí počítali s medziročným rastom indexu o 2,5 %, pričom vychádzali z pôvodne udávaného rastu za máj na úrovni 2,3 %.



Jadrový PCE vzrástol o 2,8 %. V porovnaní s vývojom v máji sa tak jeho tempo rastu nemenilo, pričom za máj bol jadrový PCE revidovaný smerom nahor z pôvodne udávaného rastu na úrovni 2,7 %. Ekonómovia očakávali, že dosiahne 2,7 %.