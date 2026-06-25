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Inflácia v USA sa v máji zrýchlila
Index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) medziročne stúpol o 4,1 % po aprílovom náraste o 3,8 %, oznámilo vo štvrtok ministerstvo obchodu.
Autor TASR
Washington 25. mája (TASR) - Inflácia v USA sa v máji zrýchlila a dosiahla nové trojročné maximum. Rast odrážal najmä vyššie ceny energií v dôsledku vojny s Iránom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá zverejnila údaje amerického ministerstva obchodu.
Index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) medziročne stúpol o 4,1 % po aprílovom náraste o 3,8 %, oznámilo vo štvrtok ministerstvo obchodu. Jadrový index PCE, do ktorého sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií a ktorý je preferovaným cenovým ukazovateľom Federálneho rezervného systému (Fed), sa v máji medziročne zvýšil o 3,4 %. Priemerná cena benzínu sa v máji nachádzalo o približne 31 % vyššie ako pred vojnou, ktorá sa začala koncom februára útokmi Spojených štátov na Irán.
V medzimesačnom porovnaní sa index PCE zvýšil o 0,4 %, čo bola rovnaká miera rastu ako v apríli.
Index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) medziročne stúpol o 4,1 % po aprílovom náraste o 3,8 %, oznámilo vo štvrtok ministerstvo obchodu. Jadrový index PCE, do ktorého sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií a ktorý je preferovaným cenovým ukazovateľom Federálneho rezervného systému (Fed), sa v máji medziročne zvýšil o 3,4 %. Priemerná cena benzínu sa v máji nachádzalo o približne 31 % vyššie ako pred vojnou, ktorá sa začala koncom februára útokmi Spojených štátov na Irán.
V medzimesačnom porovnaní sa index PCE zvýšil o 0,4 %, čo bola rovnaká miera rastu ako v apríli.