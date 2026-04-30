< sekcia Ekonomika
Inflácia v USA sa v marci zrýchlila
Autor TASR
Washington 30. apríla (TASR) - Inflácia v USA sa v marci zrýchlila. Vojna s Iránom totiž zvýšila ceny benzínu, čo podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) môže ponechať úrokové sadzby nezmenené až do budúceho roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) v marci medzimesačne stúpol o 0,7 % po +0,4 % vo februári, uviedlo americké ministerstvo obchodu. To bol jeho najprudší nárast indexu od júna 2022, po februárovom raste o 0,4 %. Vývoj PCE bol v súlade s očakávaniami ekonómov.
V medziročnom porovnaní sa inflácia meraná PCE zrýchlila na 3,5 %, čo je najviac od mája 2023, z februárových 2,8 %.
Priemerná cena benzínu v USA v marci vyskočila o 24,1 %, vyplýva z údajov amerického ministerstva energetiky. Ceny na čerpacích staniciach pokračovali v raste a tento týždeň dosiahli najvyššiu úroveň za takmer 4 roky. Dôvodom je konflikt na Blízkom východe.
Jadrový PCE, do ktorého sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií a ktorý je preferovaným cenovým ukazovateľom Fedu, sa v marci medzimesačne zvýšil o 0,3 % po +0,4 % vo februári. Tempo jeho medziročného rastu stagnovalo na 3,2 %.
