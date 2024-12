Inflácia v USA sa v novembri mierne zrýchlila

Washington 20. decembra (TASR) - Inflácia v Spojených štátoch na základe ukazovateľa, ktorý uprednostňuje americká centrálna banka (Fed), zaznamenala v novembri na medziročnej báze mierne zrýchlenie, nedosiahla však tempo, aké očakávali analytici. Navyše, v medzimesačnom porovnaní sa inflácia spomalila a nižšia bola aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Uviedlo to v piatok americké ministerstvo obchodu, ktorého údaje zverejnili agentúra Reuters a portály RTTNews a tradingeconomics.



Ministerstvo oznámilo, že spotrebiteľské ceny, merané indexom výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), zaznamenali v novembri rast o 2,4 % oproti októbrovej inflácii na úrovni 2,3 %. Napriek zrýchleniu bola inflácia miernejšia, než očakávali analytici. Tí počítali s jej zrýchlením na 2,5 %.



Navyše, v medzimesačnom porovnaní zaznamenal PCE v novembri rast o 0,1 %. To znamená mierne spomalenie rastu, ktoré bolo zároveň výraznejšie, než sa očakávalo. Ekonómovia predpokladali, že ceny vzrastú o 0,2 %, teda tempom, aké zaznamenali v októbri.



Ministerstvo zároveň oznámilo, že jadrový PCE, ktorý nezahrnuje ceny potravín a energií, zaznamenal minulý mesiac na medziročnej báze rast o 2,8 %. To je rovnaké tempo rastu jadrových cien ako v októbri, opäť však miernejšie, než odhadovali ekonómovia. Tí počítali s rastom PCE o 2,9 %.



Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa jadrový PCE zvýšil v novembri o 0,1 %, čo v tomto prípade predstavuje najslabší rast za šesť mesiacov. V októbri rast predstavoval 0,3 %. Aj tu bol výsledok iný, než očakávali ekonómovia, ktorí predpokladali rast jadrového PCE o 0,2 %.