Inflácia v USA sa v novembri mierne zrýchlila
Ministerstvo zverejnilo novembrové aj októbrové údaje naraz. Dôvodom bol vládny shutdown, počas ktorého bolo zverejňovanie oficiálnych štatistík pozastavené.
Washington 22. januára (TASR) - Inflácia v USA sa v novembri mierne zrýchlila, ukázal americkou centrálnou bankou (Fed) preferovaný cenový ukazovateľ. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Index cien výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) v novembri medziročne stúpol o 2,8 % po októbrovom zvýšení o 2,7 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Tempo rastu jadrového PCE, do ktorého sa nezapočítavajú náklady na potraviny a energie a ktorý je pre Fed preferovaným ukazovateľom inflácie, sa takisto zrýchlilo na 2,8 % z 2,7 %. V medzimesačnom porovnaní PCE aj jadrový PCE v novembri vzrástol o 0,2 %.
Správa tiež ukázala, že osobné príjmy vzrástli v októbri o 0,1 % a v novembri o 0,3 %, čo bolo o 0,1 percentuálneho bodu menej, než sa očakávalo. Výdavky na osobnú spotrebu, ktoré sú ukazovateľom spotrebiteľských výdavkov, stúpli v oboch mesiacoch o 0,5 %, pričom novembrový údaj bol v súlade s predpoveďami ekonómov.
