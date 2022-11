Inflácia v USA sa v októbri spomalila na 7,7 %

Washington 10. novembra (TASR) - Inflácia v USA sa v októbri spomalila viac, než sa očakávalo. To zlepšilo náladu na trhoch a americké akcie sa v predburzovom obchodovaní výrazne posilnili.



Index spotrebiteľských cien medziročne v októbri stúpol o 7,7 % po zvýšení o 8,2 % v septembri, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali so spomalením tempa rastu cien na 7,9 %.



Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú volatilné ceny energií a potravín, predstavovala 6,3 %, pričom ekonómovia očakávali 6,5 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny v októbri vzrástli o 0,4 %, jadrové ceny o 0,3 %, pričom ekonómovia prognózovali 0,6 %, respektíve 0,5 %.



Ceny energií v októbri medziročne stúpli o 17,6 % a ceny potravín o 10,9 %. Ceny nových áut sa zvýšili o 8,4 %, ceny jazdených áut o 2 %, ceny oblečenia o 4,1 %. Ceny služieb bez energií vzrástli o 6,7 %, pričom ubytovanie zdraželo o 6,9 %, doprava o 15,2 % a zdravotná starostlivosť o 5,4 %.