Washington 1. decembra (TASR) - Inflácia v USA sa v októbri spomalila, zostala však na vysokej úrovni, ukázal americkou centrálnou bankou (Fed) preferovaný cenový indikátor. To podporilo očakávania, že Fed síce bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, ale zrejme spomalí jeho tempo už v decembri.



Index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) v októbri medziročne stúpol o 6 % po +6,3 % v septembri, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Jadrový PCE, do ktorého sa nezapočítavajú ceny potravín a energií, sa zvýšil o 5 % po náraste o 5,2 % v predchádzajúcom mesiaci.



V medzimesačnom porovnaní PCE stúpol o 0,3 % rovnako ako v septembri. Medzimesačné tempo rastu jadrového PCE sa spomalilo na 0,2 % zo 6 %.



Šéf Fedu Jerome Powell v stredu (30. 11.) varoval, že boj proti inflácii sa ani zďaleka neskončil. Fed bude podľa neho pokračovať v sprísňovaní menovej politiky. Úrokové sadzby sa dostanú vyššie, než sa predpokladalo ešte v septembri, a vysoko zostanú dlhšie. Zároveň však signalizoval, že Fed by mohol spomaliť sprísňovanie menovej politiky už na svojom najbližšom zasadnutí v decembri.



Správa ministerstva obchodu tiež ukázala, že spotrebiteľské výdavky, na ktoré v USA pripadajú dve tretiny ekonomickej aktivity, v októbri stúpli o 0,8 % po +0,6 % v septembri. Vývoj bol v súlade s očakávaniami ekonómov.