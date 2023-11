Inflácia v USA sa v októbri zmiernila na 2,5-ročné minimum

Washington 30. novembra (TASR) - Inflácia v Spojených štátoch podľa ukazovateľa, ktorý preferuje americká centrálna banka (Fed), minulý mesiac spomalila na 2,5-ročné minimum. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu RTTNews, ktoré zverejnili údaje amerického ministerstva obchodu.



Spotrebiteľské ceny merané indexom výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) vzrástli v októbri medziročne o 3 % oproti 3,4-percentnému rastu v septembri, uviedlo ministerstvo. Októbrový údaj predstavuje najslabšiu PCE infláciu od marca 2021.



Po očistení o nestabilné ceny potravín a energií dosiahla jadrová PCE inflácia 3,5 %. Aj v tomto prípade to predstavuje spomalenie, keď v septembri predstavovala 3,7 %. V obidvoch prípadoch to zároveň znamená potvrdenie odhadov ekonómov.



Na medzimesačnej báze PCE inflácia v októbri stagnovala. Podpísal sa pod to fakt, že na jednej strane ceny energií klesli, ceny potravín a služieb však zaznamenali mierny rast. Jadrová PCE inflácia dosiahla 0,2 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci zaznamenala 0,3 %.



Spomalenie rastu zaznamenali aj osobné príjmy. V októbri vzrástli o 0,2 %, zatiaľ čo v septembri sa zvýšili o 0,4 %.



Najnovšie údaje posilnili očakávania ekonómov, že americká centrálna banka ponechá úrokové sadzby na nasledujúcom zasadnutí na súčasnej úrovni. Najbližšie zasadnutie menového výboru Fedu sa uskutoční v polovici decembra. Navyše, nasledujúcim krokom centrálnej banky by podľa ekonómov mohlo byť zníženie úrokových sadzieb, pričom odhadujú, že by sa tak mohlo stať už do polovice budúceho roka.