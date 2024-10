Inflácia v USA sa v septembri spomalila menej, než sa čakalo

Washington 10. októbra (TASR) - Inflačné tlaky v Spojených štátoch poľavujú pomalšie, ako sa čakalo, ukázali trhom pozorne sledované údaje o vývoji spotrebiteľských cien. TASR o tom informuje na základe správ CNCB a Reuters



Index spotrebiteľských cien (CPI) v septembri medziročne stúpol o 2,4 % po zvýšení o 2,5 % v auguste, uviedlo vo svojej správe americké ministerstvo práce. Tempo rastu cien sa síce spomalilo, ale ekonómovia počítali s poklesom indexu až na 2,3 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny stúpli o 0,2 %, pričom ekonómovia očakávali +0,1 %.



Jadrový CPI, do ktorého sa nezapočítavajú kolísavé ceny potravín a energií, v septembri medziročne vzrástol o 3,3 % po +3,2 % v auguste. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom si polepšil o 0,3 % rovnako ako v auguste. Ekonómovia prognózovali +3,2 %, respektíve +0,2 %.



Motorom inflácie (s podielom viac ako tri štvrtiny) bol v septembri nárast cien potravín o 0,4 % a nákladov na bývanie o 0,2 %. To kompenzovalo pokles cien energií o 1,9 %.



K nárastu prispeli aj ďalšie položky, napríklad zdraženie ojazdených vozidiel o 0,3 % a nových vozidiel o 0,2 %. Služby zdravotnej starostlivosti vzrástli o 0,7 % a ceny oblečenia o 1,1 %.





Počet žiadostí o podporu v USA nečakane prudko vzrástol





Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, nečakane prudko vzrástol a bol najvyšší za uplynulý viac ako rok. To by mohlo signalizovať ochladenie trhu práce v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Počet nových žiadostí o podporu v USA v týždni skončenom 3. októbra po úprave o sezónne vplyvy vyskočil o 33.000 na 258.000, uviedlo americké ministerstvo práce. To je najviac od týždňa skončeného 5. augusta 2023. Ekonómovia počítali s počtom nových žiadostí na úrovni 229.000.



Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je presnejším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, v sledovanom období stúpol o 6750 na 231.000.



Počet ľudí, ktorí poberali sociálne dávky aj po prvom týždni, za sedem dní do 28. septembra vzrástol o 42.000 na 1,86 milióna.