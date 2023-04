Inflácia v USA spomalila takmer na dvojročné minimum

Washington 12. apríla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v USA výrazne spomalili v marci tempo rastu, pričom v medziročnom porovnaní dosiahla inflácia takmer dvojročné minimum. Uviedlo to v stredu americké ministerstvo práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spotrebiteľské ceny v Spojených štátoch vzrástli v marci oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 5 % po 6-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Marcová miera inflácie je tak najnižšia od mája 2021.



Maximum dosiahla medziročná miera inflácie v USA v júni minulého roka, a to na úrovni 9,1 %. Bol to najvýraznejší rast spotrebiteľských cien od novembra 1981.



Aj v medzimesačnom porovnaní sa inflácia v Spojených štátoch výrazne spomalila. Spotrebiteľské ceny vzrástli v marci oproti februáru o 0,1 %, zatiaľ čo vo februári sa medzimesačne zvýšili o 0,4 %. K spomaleniu rastu cien prispeli najmä nižšie ceny benzínu.



Marcové údaje sú lepšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali s medziročnou infláciou na úrovni 5,2 % a medzimesačnou na úrovni 0,2 %.



Napriek výraznému spomaleniu však inflácia zostáva naďalej vysoko nad inflačným cieľom americkej centrálnej banky, ktorý je stanovený na 2 %. Navyše, očakáva sa, že ceny benzínu pôjdu v budúcich mesiacoch nahor po tom, ako Saudská Arábia a ďalší členovia ropného zoskupenia OPEC+ oznámili nedávno zníženie produkcie.



Okrem toho, problémom je jadrová inflácia, ktorá sa v marci ešte zrýchlila. To podľa analytikov povedie s veľkou pravdepodobnosťou k ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb zo strany centrálnej banky. Jadrová inflácia dosiahla v marci medziročne 5,6 %, zatiaľ čo vo februári predstavovala 5,5 %. Medzimesačne sa mierne spomalila na 0,4 % z 0,5 % v predchádzajúcom mesiaci.