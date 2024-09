Inflácia v USA v auguste klesla na 2,5 %

Washington 11. septembra (TASR) - Medziročný rast spotrebiteľských cien v USA sa v auguste spomalil, už piaty mesiac po sebe. Dosiahol pritom najmenšie tempo za 3,5 roka. Ale jadrová inflácia vykázala určitú nepružnosť, čo by mohlo odradiť Federálny rezervný systém od zníženia úrokových sadzieb o 50 bázických bodov na budúci týždeň. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Štatistický úrad amerického ministerstva práce v stredu oznámil, že medziročná miera inflácie v auguste 2024 klesla na 2,5 %, z 2,9 % v júli. Dosiahla tak najmenšiu hodnotu od februára 2021. Analytici pritom odhadovali, že sa zníži o niečo menej, na 2,6 %.



Štatistiky odhalili, že ceny energií v auguste klesli, prvýkrát po piatich mesiacoch rastu, a to medziročne o 4 %, najviac od januára. V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v USA v auguste zvýšili o 0,2 % rovnako ako v júli, uviedol štatistický úrad.



Jadrová inflácia, bez nestálych cien potravín a energií, v auguste vzrástla medziročne o 3,2 %. To je tiež rovnaké tempo ako v júli a zhoduje sa s odhadmi analytikov. Medzimesačne sa jadrová inflácia v auguste mierne zrýchlila, keďže stúpla o 0,3 % po zvýšení o 0,2 % v júli, zatiaľ čo ekonómovia predpovedali, že tempo jej rastu zostane v auguste na júlovej úrovni.



Hoci inflácia zostáva nad cieľom centrálnej banky Fed na úrovni 2 %, jej rast sa výrazne spomalil, čo umožňuje banke zamerať sa viac na trh práce v snahe udržať hospodársky rast.



Vládne údaje z minulého týždňa ukázali, že miera nezamestnanosti klesla v auguste na 4,2 % z takmer trojročného maxima 4,3 % v júli. Tým sa zároveň znížila šanca na redukciu kľúčovej úrokovej sadzby Fed o 50 bázických bodov a stúpla šanca na jej zníženie o 25 bodov.



Niektorí ekonómovia pripomenuli, že aj pretrvávajúca stagnácia jadrovej inflácie je argumentom proti zníženiu sadzby o 50 bázických bodov.



Centrálna banka rok drží svoju referenčnú jednodňovú úrokovú sadzbu v rozpätí 5,25 % - 5,50 % po tom, ako ju v rokoch 2022 a 2023 zvýšila o 525 bázických bodov.



Medziročný rast spotrebiteľských cien sa medzitým výrazne spomalil z maxima 9,1 % v júni 2022, keďže vyššie náklady na pôžičky obmedzujú dopyt.