Inflácia v USA zostáva vysoká aj napriek sprísneniu menovej politiky

Washington 29. apríla (TASR) - Inflácia v USA zostáva aj napriek rok trvajúcemu agresívnemu sprísňovaniu menovej politiky vysoká, ukázal americkou centrálnou bankou (Fed) preferovaný cenový indikátor. Trh počíta s tým, že Fed na svojom najbližšom zasadnutí opäť zdvihne úrokové sadzby.



Fed od marca 2022 zvýšil svoju kľúčovú sadzbu deväťkrát a celkovo o 4,75 percentuálneho bodu do pásma 4,75 % až 5 %. Vo všeobecnosti sa očakáva, že menový výbor (FOMC) na budúci týždeň opäť sprísni menovú politiku a kľúčová sadzba vzrastie o ďalších 25 bázických bodov. Fed potom zrejme preruší cyklus sprísňovania, ktorý je najrýchlejší od 80. rokov minulého storočia, a zhodnotí jeho vplyv na ekonomiku a vývoj inflácie.



Prísnejšie úverové podmienky po nedávnych otrasoch na finančných trhoch zvýšili riziko recesie v tomto roku. Hrozbu pre ekonomiku USA predstavuje aj spor v Kongrese týkajúci sa zvýšenia dlhového stropu federálnej vlády.



"Fed je v ťažkej situácii," uviedol hlavný ekonóm banky Comerica Bank Bill Adams. "Ekonomika sa ochladzuje, ale inflácia zostáva príliš vysoká."



Jadrový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), do ktorého sa nezapočítavajú potraviny a energie, v marci stúpol o 0,3 %, rovnako ako vo februári, uviedlo v piatok (28. 4.) americké ministerstvo obchodu. To bolo v súlade s očakávaniami ekonómov.



V medziročnom porovnaní sa jadrový PCE zvýšil o 4,6 % po +4,7 % v predchádzajúcom mesiaci.



PCE vrátane potravín a energií v marci medzimesačne vzrástol o 0,1 % po 1,3 % vo februári a medziročne o 4,2 % po +5,1 %. Tempo rastu cien sa síce spomaľuje, stále však zostáva vysoké v porovnaní s dvojpercentným inflačným cieľom Fedu. Minulý rok v júni PCE medziročne vyskočil o 7 %, čo bol jeho najprudší nárast od decembra 1981.



Ceny energií v marci medzimesačne klesli o 3,7 % a ceny potravín o 0,2 %. Ceny tovarov sa znížili o 0,2 % a ceny služieb stúpli o 0,2 %.



Index nákladov práce, čo je ďalší pre Fed kľúčový inflačný indikátor, v 1. kvartáli vzrástol o 1,2 %, pričom ekonómovia počítali so zvýšením len o 1 %.



Správa ministerstva obchodu okrem toho ukázala, že inflácia má negatívny vplyv na chuť spotrebiteľov míňať. Zatiaľ čo osobné príjmy v marci medzimesačne vzrástli o 0,3 %, spotrebiteľské výdavky stagnovali.