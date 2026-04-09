Inflácia v USA zostáva vysoko nad cieľom centrálnej banky
PCE vrátane potravín a energií vo februári medziročne vzrástol o 2,8 % (rovnako ako v januári) a medzimesačne o 0,4 %.
Autor TASR
Washington 9. apríla (TASR) - Inflácia v USA sa ešte pred aktuálnym prudkým zvýšením cien stále pohybovala výrazne nad dvojpercentným cieľom americkej centrálnej banky (Fed). Ukázal to Fedom preferovaný cenový ukazovateľ. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Jadrový index výdavkov na osobnú spotrebu (PCE), do ktorého sa nezapočítavajú volatilné ceny potravín a energií, vo februári medziročne stúpol o 3 % po januárovom zvýšení o 3,1 %, uviedlo americké ministerstvo obchodu. Januárový nárast jadrového PCE bol najprudší za takmer dva roky. V medzimesačnom porovnaní si jadrový PCE polepšil o 0,4 %.
PCE vrátane potravín a energií vo februári medziročne vzrástol o 2,8 % (rovnako ako v januári) a medzimesačne o 0,4 %. Vývoj PCE bol v súlade s očakávaniami ekonómov.
Správa ministerstva obchodu zároveň ukázala, že spotrebiteľské výdavky sa vo februári zvýšili o 0,5 %, zatiaľ čo osobné príjmy klesli o 0,1 %. Ekonómovia počítali s vyšším tempom rastu výdavkov aj príjmov.
Tieto údaje o inflácii zachytávajú obdobie pred začiatkom konfliktu na Blízkom východe, ktorý spôsobil prudký nárast cien ropy.
