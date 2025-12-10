< sekcia Ekonomika
Inflácia v USA zostáva zvýšená, uviedol šéf Fedu J. Powell
Autor TASR
Washington 10. decembra (TASR) - Inflácia v USA zostáva mierne zvýšená, dôvodom je vplyv ciel na spotrebiteľské ceny, uviedol šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell. Fed podľa neho balansuje medzi svojimi dvomi cieľmi v oblasti zamestnanosti a inflácie. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Menový výbor (FOMC) pomerom hlasov 9 ku 3 rozhodol o znížení kľúčovej úrokovej sadzby o štvrť percentuálneho bodu do pásma 3,50 % až 3,75 %. Bolo to už tretie uvoľnenie menovej politiky v tomto roku. Ekonómovia a trh toto rozhodnutie vo všeobecnosti očakávali.
Fed však v stredu prekvapil, keď uviedol, že opäť začne nakupovať vládne dlhopisy. Konkrétne už v piatok (12. 12.) nakúpi pokladničné poukážky v objeme 40 miliárd USD (34,38 miliardy eur). Očakáva sa, že nákupy zostanú vysoké niekoľko mesiacov, kým sa výrazne neznížia.
Fed naďalej počíta v roku 2026 len s jedným znížením sadzieb rovnako ako pred tromi mesiacmi. Trh však očakáva výraznejšie uvoľnenie.
Powell na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia FOMC povedal, že inflácia je vyššia ako na začiatku roka, keďže clá spôsobili nárast cien tovarov. Podľa neho neexistuje žiadna bezriziková cesta pre menovú politiku. Centrálna banka totiž balansuje medzi svojimi dvomi cieľmi v oblasti zamestnanosti a inflácie.
„Rozumným základným scenárom je, že vplyv ciel na infláciu bude relatívne krátkodobý, v podstate jednorazový,“ uviedol Powell. „Našou povinnosťou je zabezpečiť, aby jednorazový nárast cenovej hladiny neviedol k pretrvávajúcemu inflačnému problému."
Šéf Fedu tiež upozornil na to, že na druhej strane v uplynulých mesiacoch vzrástli riziká poklesu zamestnanosti, čo posunulo rovnováhu rizík. "Náš rámec vyžaduje, aby sme pri presadzovaní oboch strán nášho dvojitého mandátu postupovali vyvážene.“
Podľa Powell aktuálne nikto neočakáva zvýšenie sadzieb. Fed je „v dobrej pozícii, aby počkal a sledoval, ako sa bude ekonomika vyvíjať“.
(1 EUR = 1,1634 USD)