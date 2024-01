Inflácia v USA zotrvala v závere minulého roka na stabilnej úrovni

Washington 26. januára (TASR) - Inflácia v Spojených štátoch podľa ukazovateľa, ktorý uprednostňuje americká centrálna banka, v poslednom mesiaci stagnovala. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje ministerstva obchodu. Jeho správa však zároveň priniesla informácie o výraznejšom než očakávanom spomalení jadrovej inflácie. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews.



Americké ministerstvo obchodu uviedlo, že spotrebiteľské ceny merané indexom výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) v decembri vzrástli medziročne o 2,6 %. To je rovnaké tempo rastu ako v novembri. Výsledok zároveň potvrdil očakávania ekonómov. V medzimesačnom porovnaní zaznamenal PCE rast o 0,2 % po novembrovom 0,1-percentnom poklese. Aj v tomto prípade bol výsledok v súlade s očakávaniami ekonómov.



V medziročnom porovnaní sa tak inflácia drží pod 3 % už tretí mesiac v rade. To umožňuje americkej centrálnej banke (Fed) pristúpiť tento rok k zníženiu úrokových sadzieb.



Navyše ministerstvo obchodu uviedlo, že jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií, sa spomalila pod 3 % na takmer trojročné minimum. V decembri dosiahla 2,9 % oproti 3,2-percentnej úrovni v predchádzajúcom mesiaci.



Inflácia tak prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali so spomalením iba na 3 %. Je to zároveň najslabšia úroveň jadrovej inflácie od marca 2021. V medzimesačnom porovnaní dosiahla jadrová inflácia v Spojených štátoch 0,2 %.