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Inflácia v USA zrýchlila na najvyššiu úroveň za viac než tri roky
Americké ministerstvo práce v stredu oznámilo, že medziročná miera inflácie dosiahla v máji 4,2 %. To je najvýraznejší rast spotrebiteľských cien od apríla 2023.
Autor TASR
Washington 10. júna (TASR) - Inflácia v Spojených štátoch zrýchlila v máji nad 4 % a dostala sa tak na najvyššiu úroveň za viac než tri roky. Spotrebiteľské ceny v USA tlačí nahor najmä vojna proti Iránu, ktorá zvýšila ceny energií, čo sa premietlo do cien ďalších produktov. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
Americké ministerstvo práce v stredu oznámilo, že medziročná miera inflácie dosiahla v máji 4,2 %. To je najvýraznejší rast spotrebiteľských cien od apríla 2023. Na porovnanie, v apríli dosiahla 3,8 %. Údaje sú tak v súlade s odhadmi ekonómov, ktorí zrýchlenie inflácie nad 4 % predpokladali.
Inflácia zároveň druhý mesiac v rade prekonala tempo rastu miezd. To sa podľa ekonómov môže odraziť na celkovom vývoji ekonomiky, keďže vzhľadom na výrazný rast cien tretí mesiac po sebe spotrebitelia postupne obmedzujú nákupy.
Zrýchľujúca sa miera inflácie je nepríjemnou správou pre prezidenta Donalda Trumpa, keďže v novembri budú voľby do Kongresu, keď sa volí celá Snemovňa reprezentantov a tretina Senátu. Trump vyhral prezidentské voľby v roku 2024 z veľkej časti práve pre sľuby, že zmierni infláciu. Od nástupu do funkcie však jeho ekonomická politika viedla k výraznému prepadu preferencií.
Nepriaznivé údaje zverejnilo ministerstvo práce aj v súvislosti s jadrovou infláciou, teda infláciou, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií. Aj tá zaznamenala zrýchlenie. V apríli dosiahla v medziročnom porovnaní 2,8 %, v máji 2,9 %.
Americké ministerstvo práce v stredu oznámilo, že medziročná miera inflácie dosiahla v máji 4,2 %. To je najvýraznejší rast spotrebiteľských cien od apríla 2023. Na porovnanie, v apríli dosiahla 3,8 %. Údaje sú tak v súlade s odhadmi ekonómov, ktorí zrýchlenie inflácie nad 4 % predpokladali.
Inflácia zároveň druhý mesiac v rade prekonala tempo rastu miezd. To sa podľa ekonómov môže odraziť na celkovom vývoji ekonomiky, keďže vzhľadom na výrazný rast cien tretí mesiac po sebe spotrebitelia postupne obmedzujú nákupy.
Zrýchľujúca sa miera inflácie je nepríjemnou správou pre prezidenta Donalda Trumpa, keďže v novembri budú voľby do Kongresu, keď sa volí celá Snemovňa reprezentantov a tretina Senátu. Trump vyhral prezidentské voľby v roku 2024 z veľkej časti práve pre sľuby, že zmierni infláciu. Od nástupu do funkcie však jeho ekonomická politika viedla k výraznému prepadu preferencií.
Nepriaznivé údaje zverejnilo ministerstvo práce aj v súvislosti s jadrovou infláciou, teda infláciou, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny potravín a energií. Aj tá zaznamenala zrýchlenie. V apríli dosiahla v medziročnom porovnaní 2,8 %, v máji 2,9 %.