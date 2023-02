Inflácia v úvode roka spomalila najmä pre dotáciu energií na bývanie

Bratislava 15. februára (TASR) - Inflácia v úvode roka nepatrne spomalila najmä vďaka dotácii cien energií na bývanie. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank v komentári k údajom o januárovej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"K miernemu spomaleniu inflácie v úvode roka prispieval bázický efekt z úvodu minulého roka či (medzimesačne) stagnujúce ceny pohonných hmôt, ale najmä tlmený nárast cien energií na bývanie vďaka ich štedrej podpore zo strany štátu," spresnil.



Relatívne dynamický rast cien potravín podľa neho pretrval aj v úvode roka, hoci v dôsledku vyššej porovnávacej základne sa dynamika ich medziročného rastu už mierne zvoľnila. Zdražovanie v úvode roka už nepodporili ceny pohonných hmôt.



"Očakávame, že inflácia svoj vrchol dosiahla už v závere minulého roka a pozvoľné zvoľňovanie, ktoré začalo v januári, bude pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Väčšina položiek spotrebného koša by si ale mala udržať (najmä v úvode roka) stále nadpriemerné dynamiky zdražovania, výdatne podporované sekundárnymi efektmi vyšších cien energií," myslí si Koršňák.



Ústup medziročnej inflácie z rekordných úrovni tak bude podľa neho len pozvoľný - medziročná inflácia by sa mohla udržať v dvojciferných úrovniach počas väčšiny roka - do neskorého leta. "V priemere by podľa našich prepočtov mala dosiahnuť 11,6 % a v závere roka by sa mohla pohybovať na úrovni okolo 8 %," dodal Koršňák.



"Očakávame, že v ďalších mesiacoch by inflácia mohla naďalej spomaľovať svoje tempo rastu. Citeľnejšie by to mohlo byť hlavne od 2. kvartálu 2023. Podpisovať by sa pod to mali lacnejšie energie a zmierňovanie cenového rastu viacerých agrokomodít a potravín vo svete. Inflácia bude v tomto roku pravdepodobne nižšia ako minulý rok. Nateraz očakávame priemernú infláciu za rok 2023 okolo 10 %, pričom ale nevylučujeme ani ešte pomalší rast cien," doplnila Jana Glasová, analytička 365.bank.



Slovenská inflácia by podľa hlavného ekonóma ČSOB Mareka Gábriša mala počas roka postupne zvoľňovať a v druhej polovici roka by mohla klesnúť na jednociferné úrovne. "Inflácia v eurozóne podľa predbežných údajov Eurostatu v januári klesla na 8,5 % medziročne. Klesá už tretí mesiac za sebou z historického maxima 10,6 % zaznamenaného v októbri 2022. Ani to však pravdepodobne stále nezabráni ECB v pokračovaní zvyšovania úrokových sadzieb, ktoré sú v porovnaní s infláciou stále pomerne nízko," uzavrel Gábriš.



ŠÚ SR v stredu informoval, že spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v januári 2023 medzimesačne vzrástli o 2,6 % a medziročne o 15,2 %.